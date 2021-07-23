Белорусские банки должны будут обеспечить прием российских карт «Мир» во всех магазинах и устройствах самообслуживания в стране, а впоследствии и в интернет-ретейле, следует из сообщения на сайте Нацбанка Белоруссии.

Новые требования к банкам вводятся в рамках мер по дальнейшему развитию системы безналичных расчетов по розничным платежам в стране.

В частности, «в связи с завершением проекта по межсистемной интеграции платежной системы «Белкарт» и платежной системы «Мир» для банков — участников платежной системы «Белкарт» с 1 января 2022 года устанавливается требование о приеме к обслуживанию банковских платежных карточек платежной системы «Мир» во всех платежных терминалах в организациях торговли (сервиса), платежных терминалах в пунктах выдачи наличных денежных средств, банкоматах и вновь устанавливаемых платежных терминалах самообслуживания», указано в релизе.



Несколько банков запустили переводы с карт «Мир» на карты национальной платежной системы Белоруссии Национальная система платежных карт, выступающая оператором платежной системы «Мир», запускает трансграничные переводы на карты еще одной национальной платежной системы СНГ. Теперь перевод средств с карт «Мир» можно сделать на карты белорусской платежной системы «Белкарт», сообщили в НСПК.

Кроме того, с 1 января 2023 года для белорусских банков, оказывающих услуги интернет-эквайринга, устанавливается обязанность по приему банковских платежных карточек платежной системы «Мир». «Это позволит расширить возможности субъектов хозяйствования по реализации товаров (работ, услуг) на интернет-сайтах в белорусском сегменте глобальной компьютерной сети Интернет держателям карточек «Мир», — поясняется в сообщении Нацбанка Белоруссии.

Ася ШАЛИМОВА