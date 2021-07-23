Белорусские банки должны будут обеспечить прием российских карт «Мир» во всех магазинах и устройствах самообслуживания в стране, а впоследствии и в интернет-ретейле, следует из сообщения на сайте Нацбанка Белоруссии.
Новые требования к банкам вводятся в рамках мер по дальнейшему развитию системы безналичных расчетов по розничным платежам в стране.
В частности, «в связи с завершением проекта по межсистемной интеграции платежной системы «Белкарт» и платежной системы «Мир» для банков — участников платежной системы «Белкарт» с 1 января 2022 года устанавливается требование о приеме к обслуживанию банковских платежных карточек платежной системы «Мир» во всех платежных терминалах в организациях торговли (сервиса), платежных терминалах в пунктах выдачи наличных денежных средств, банкоматах и вновь устанавливаемых платежных терминалах самообслуживания», указано в релизе.
Национальная система платежных карт, выступающая оператором платежной системы «Мир», запускает трансграничные переводы на карты еще одной национальной платежной системы СНГ. Теперь перевод средств с карт «Мир» можно сделать на карты белорусской платежной системы «Белкарт», сообщили в НСПК.
Кроме того, с 1 января 2023 года для белорусских банков, оказывающих услуги интернет-эквайринга, устанавливается обязанность по приему банковских платежных карточек платежной системы «Мир». «Это позволит расширить возможности субъектов хозяйствования по реализации товаров (работ, услуг) на интернет-сайтах в белорусском сегменте глобальной компьютерной сети Интернет держателям карточек «Мир», — поясняется в сообщении Нацбанка Белоруссии.