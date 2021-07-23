За период с 2011 по 2020 год в суды направлено 92,4 тыс. дел о коррупции, сумма возмещенного в ходе следствия ущерба составила свыше 34 млрд рублей. Об этом в интервью «Российской газете» заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«За период с 2011 по 2020 год в суд направлено свыше 90 тысяч (92,4 тысячи) дел о коррупции. Сумма возмещенного в ходе следствия ущерба составила свыше 34 миллиардов рублей, а стоимость имущества, на которое наложен арест, уже приблизилась к 80 миллиардам рублей», — пояснил он.

По словам Бастрыкина, в текущем году, по данным за пять месяцев 2021 года, в суд направлено 3 852 уголовных дела о коррупции, а стоимость имущества, на которое наложен арест, превысила 16 млрд рублей.

«Зачастую в это арестованное имущество попадают очень значительные суммы, изъятые у фигурантов», — заключил председатель Следственного комитета.

Анна КОМАРОВА