Банк России изменил порядок определения процентной ставки в рамках механизмов поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба регулятора.

Так, с 26 июля 2021 года ЦБ будет устанавливать процентную ставку по своим кредитам в рамках механизмов поддержки кредитования субъектов МСП в размере, равном ключевой ставке, уменьшенной на 1,5 процентного пункта.

С 23 марта 2020 года эта ставка была установлена в фиксированном размере 4% годовых, напоминает регулятор.

«Изменение порядка определения процентной ставки сохранит текущий уровень льготности этих механизмов (текущий фактический спред между ставкой по указанным механизмам и действующей ключевой ставкой также составляет 1,5 п. п.). В дальнейшем Банк России может пересмотреть указанный порядок, а также иные параметры данных механизмов с учетом складывающихся и прогнозируемых денежно-кредитных условий в экономике», — отмечается в релизе.



В Центробанке подчеркнули, что процентная ставка по его кредитам, ранее предоставленным в рамках механизмов поддержки кредитования МСП, не изменяется.

Ася ШАЛИМОВА