Основные фондовые торги в РФ завершились в пятницу в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,53% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 734,54 пункта. Индекс РТС понизился на 0,24% — до отметки 1 595,86.

Наиболее заметное снижение стоимости показали бумаги Petropavlovsk (минус 2,28%), «Полюса» (минус 1,73%), Polymetal (минус 1,72%), обыкновенные акции «Газпрома» (минус 1,33%), «Роснефти» (минус 1,31%). Бумаги Mail.ru подешевели на 1,08%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,62%, СберБанка — на 0,49%, «Яндекса» — на 0,47%, «Магнита» — на 0,41%, «Норникеля» — на 0,25%, Московской биржи — на 0,18%. Котировки МТС не изменились.

В лидерах по росту котировок оказались обыкновенные акции «Русала» (плюс 4,01%), ММК (плюс 1,39%), АДР HeadHunter (плюс 1,25%), обыкновенные акции «Россетей» (плюс 0,7%), Московского Кредитного Банка (плюс 0,59%).



«Российский фондовый рынок закрывает эту странную неделю легкой коррекцией и фиксацией прибыли», — констатирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее подсчетам, «за неделю рублевый индикатор снизился на 0,16%, но амплитуда колебаний была захватывающей. Индекс РТС сумел вырасти на 0,6%».

Ася ШАЛИМОВА

