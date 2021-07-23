Биржевые курсы доллара и евро продемонстрировали едва заметные разнонаправленные изменения по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 73,73 рубля, что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 86,73 рубля (минус 2 копейки).

В ходе сессии было проведено 37,7 тыс. сделок с долларом и 5,6 тыс. сделок с евро. Диапазоны по курсам равнялись 73,51—73,83 рубля за доллар и 86,49—86,98 рубля за евро.

Как подсчитала незадолго до окончания основной валютной сессии старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, «за пять торговых дней «американец» снизился на 0,5%, евро отступил на 1,2%».



«Центробанк сделал яркий шаг и повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 6,5% годовых, но позитив тут только для банков. Немонетарный характер инфляции монетарными механизмами разрешить вряд ли удастся», — отмечается в числе прочего в комментарии эксперта к закрытию торгов.

Ася ШАЛИМОВА