ЦБ РФ будет регулярно делать стресс-тесты устойчивости компаний-экспортеров на фоне введения углеродного регулирования. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, передает ТАСС.

«Мы делаем стресс-тесты. Мы будем делать их регулярно», — сказала она.

Набиуллина добавила, что первый тест, который сделал ЦБ, показал умеренное влияние факторов ESG (environmental — экология, social — социальное развитие, governance — корпоративное управление) на российскую экономику, «но это не должно расхолаживать ни ЦБ, ни российские компании».



Углеродный сбор на импорт товаров Европейская комиссия может ввести в рамках «Европейского зеленого курса» с целью создания конкурентного преимущества для зарубежных компаний с невысокими выбросами парниковых газов.