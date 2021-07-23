Минобрнауки подготовило проект постановления правительства, в рамках которого намерено распространить действие программы государственной поддержки кредитов на образование на студентов колледжей. Такую информацию министерства приводит ТАСС.

«В настоящее время Минобрнауки России подготовлен проект постановления правительства РФ, положения которого позволят получать поддержку образовательного кредитования студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования, а также расширят перечень случаев предоставления сопутствующих образовательных кредитов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что программой господдержки уже успели воспользоваться почти 29 тыс. человек, получившие кредиты на обучение в 562 вузах страны.



Минобрнауки и СберБанк запустили проект государственной поддержки кредитов на образование с 1 августа 2019 года. В 2020 году были изменены условия предоставления образовательных кредитов с господдержкой: установлена фиксированная процентная ставка для заемщика на уровне 3% годовых (снижена с 8%), увеличен льготный период кредитования после завершения обучения с трех до девяти месяцев, увеличен срок пользования образовательным кредитом после завершения обучения с десяти до 15 лет.