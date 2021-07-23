Московская биржа выпустила «зеленых» облигаций на 24 млрд рублей. Такие данные, как сообщает Минэкономразвития РФ, представил глава ведомства Максим Решетников в ходе министерской встречи по климату и энергетике G20 в Неаполе 23 июля.

По его словам, меры по борьбе с изменением климата необходимо соотносить с задачей восстановления экономик после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В настоящее время перед миром стоит двойная задача — оправиться от пандемии и модернизировать экономические модели стран, чтобы сделать их более устойчивыми, подчеркнул он.

В вопросах климатической повестки следует опираться на Рамочную конвенцию об изменении климата ООН и Парижское соглашение, подчеркнул Решетников. Однако каждая отдельная страна должна иметь возможность самостоятельно выбирать путь к достижению поставленных коллективных целей.



Рассказывая о соответствующих стратегиях России, глава МЭР в числе прочего отметил, что в стране разработана национальная таксономия «зеленых» финансов: предполагается, что система начнет работать уже в этом году. Московская биржа выпустила «зеленых» облигаций уже на 24 млрд рублей, при этом прогнозируется увеличение их объема до 250—300 млрд, указал министр.

Ася ШАЛИМОВА