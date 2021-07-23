Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило Азиатско-Тихоокеанскому Банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента с уровня «В» до «B+». Прогноз по рейтингам — «стабильный». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

«Повышение рейтингов отражает улучшение бизнес-профиля банка, снижение рисков по качеству активов и укрепление прибыльности после завершения расчистки баланса банка. Давление, связанное со вспышкой пандемии, является управляемым для финансового профиля АТБ», — отмечают аналитики.

РДЭ банка обусловлены его собственной кредитоспособностью, которая отражена в рейтинге устойчивости «b+» (он также повышен — с уровня «b», следует из материалов агентства). Рейтинг устойчивости учитывает ограниченную рыночную позицию банка в концентрированном российском банковском секторе с фокусом на необеспеченном розничном кредитовании (56% от валовых кредитов на конец I квартала 2021 года), короткую историю его прибыльной деятельности после завершения процедуры финансового оздоровления и лишь умеренный запас капитала. Рейтинги также отражают неопределенность относительно стратегии банка после его планируемой приватизации.

ЦБ назвал дату закрытого аукциона по продаже акций Азиатско-Тихоокеанского Банка Банк России проведет 17 сентября закрытый аукцион первой цены для реализации акций Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ), сообщает пресс-служба регулятора.

Fitch не учитывает в рейтингах государственную поддержку (несмотря на то, что АТБ находится в 100-процентной собственности Центрального банка РФ) ввиду планируемой приватизации банка в ближайшей перспективе и его ограниченной системной значимости.

Показатель обесцененных кредитов снизился у банка до 12% на конец I квартала 2021 года с высокого уровня в 28% на конец 2019 года и 43% на конец 2018-го, указывают в Fitch, поясняя, что такое снижение было обусловлено продажей и списаниями унаследованных с предыдущих периодов обесцененных кредитов, а также хорошим качеством новых кредитов.

Прибыльность у АТБ улучшилась в последние годы, констатируют в агентстве. «Операционная прибыльность до отчислений в резерв под обесценение является приемлемой <…>, что обусловлено высокой чистой процентной маржой на уровне 8%, низкой стоимостью фондирования на уровне 3%, что подкреплялось хорошей клиентской базой банка в Дальневосточном регионе, а также умеренным соотношением операционных расходов и доходов», — говорится в релизе.



Основной капитал по методологии Fitch составлял 12% от регулятивных взвешенных по риску активов на конец I квартала 2021 года. Регулятивные показатели капитала находились на более низких уровнях: консолидированные показатели основного капитала и общего капитала составляли, соответственно, 10,2% и 11,6% и были лишь немногим выше регулятивных минимальных требований в 8,5% и 10,5% с учетом надбавок, указано в числе прочего в сообщении.

Ася ШАЛИМОВА