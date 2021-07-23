Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает мягкими предложенные российским регулятором правила регулирования для банков с экосистемами. Об этом она заявила в пятницу в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, сообщает ТАСС.

«В некоторых странах если они [банки] вкладываются в нефинансовые активы, то требования к покрытию капитала просто огромные. Мы предлагаем относительно мягкий вариант, с переходными периодами. Поэтому я уверена, что такое регулирование нужно вводить, но параметры будем обсуждать», — сказала она.

Главы крупнейших банков увидели в предложенном ЦБ регулировании экосистем риски для рынка Новое регулирование экосистем, формат которого сейчас обсуждает ЦБ, может привести к тому, что больше 100 банков нарушат те или иные нормативы достаточности капитала, а в числе особо пострадавших окажутся розничные игроки с большим количеством филиалов — как следствие, это может привести к закрытию отделений в небольших городах. Об этом председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину предупредили в письме глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, председатели правлений Газпромбанка и «Открытия» Андрей Акимов и Михаил Задорнов, а также президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский, пишет РБК .

Банк России в апреле представил для общественных обсуждений доклад о регулировании экосистем в России.

В ЦБ отмечали, что главной целью разработки подходов к регулированию экосистем является устранение регуляторного арбитража, который искажает конкурентную среду, прежде всего регуляторного арбитража между иностранными и национальными игроками.

В работе над предложениями о регулировании принимают участие Минэкономразвития, Федеральная антимонопольная служба, Минфин, Минцифры и другие федеральные органы исполнительной власти.



Банк России рассчитывает, что правительство выйдет с законодательной инициативой регулирования экосистем в РФ уже в весеннюю сессию Госдумы в 2022 году.