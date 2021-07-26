Осенняя прикладная конференция и выставка по инновационным технологиям для бизнеса — Tech Week 2021 — пройдет в Москве с 10 по 12 ноября. Мероприятие состоится в технопарке «Сколково».

На конференции выступят более 300 спикеров, которые расскажут об инновационных технологиях для решения задач бизнеса. Лидеры из ведущих технологических компаний обсудят, как российскому бизнесу не только остаться на плаву, а вырасти в разы в период постпандемии. Традиционно в течение двух дней будет функционировать выставка, на которой свыше 180 компаний представят свои технологии для решения задач бизнеса.

Для плодотворного общения представителей технологического бизнеса созданы специальные проекты: Speed Networking, «Менторская гостиная», «Карьерные консультации», Tech club, Afterparty и другие.

Ключевые темы:

Первые итоги массовой цифровизации. Как бизнес адаптируется к современным условиям?

Новые приоритеты при построении команд и создании проектов.

Как исправить ошибки при внедрении изменений и не допускать их в дальнейшем.

В рамках конференции эксперты ответят на эти и другие вопросы, поделятся своими практическими кейсами по адаптации бизнеса к изменчивым условиям рынка. Владельцы и руководители компаний смогут найти актуальные и эффективные решения для своих рабочих задач.

Программа конференции:



Двухдневная мультиформатная конференция c 17 тематическими потоками.

Выставка технологий. Более 180 компаний предоставят решения для бизнеса на одной площадке.

«Карьерные консультации». Персональные беседы с ведущими HR-экспертами о развитии карьеры.

«Менторская гостиная». Индивидуальная 30-минутная сессия с разбором кейсов от экспертов в сфере инновационных технологий, чье время стоит дорого.

День обучения. Интенсивная программа обучения для управленцев от экспертов-практиков. Все участники получат сертификат о повышении квалификации.

Speed Networking. Бизнес-общение в формате speed dating. Более десяти полезных контактов за 30 минут.

Питчи стартапов. Можно получить экспертную оценку своего проекта от крупнейших инвесторов страны.

AfterParty Tech Week. Масштабная вечеринка, закрывающая основную программу конференции. Яркая шоу-программа, специальный гость и расслабленная атмосфера для общения.

Tech Week Club. Закрытый клуб для технократов: практические сессии, разборы кейсов компаний от топ-спикеров и закрытые экскурсии в технологичные компании.

Онлайн-платформа с видеозаписями докладов и презентациями.

На конференции можно получить практические знания, которых нет в свободном доступе, узнать об опыте экспертов из международных компаний, а также приобрести связи, на установление которых ушли бы годы.

17 секций о новых технологиях на одной площадке:

Цифровая трансформация бизнеса.

Виртуальная и дополненная реальность.

Инновации для руководителей и владельцев бизнеса.

Fintech.

Современные подходы к управлению.

Искусственный интеллект и большие данные.

Блокчейн.

HR-tech.

Digital-маркетинг.

Digital Sales.

E-commerce-технологии.

Бизнес-аналитика.

Образовательные технологии / ED-tech.

Инновации в промышленности.

Технологии в Retail.

Технологии, трансформирующие компании.

Информационная безопасность бизнеса.

Tech Week стоит посетить, если нужно:

Получить преимущество перед конкурентами. Изменить свое сознание, найти новые связи и готовые решения для своего бизнеса.

Послушать и познакомиться с топовыми спикерами. Более 300 докладов от лучших специалистов в своей области.

Внедрить современные практики. Мастер-классы от экспертов, работа в команде.

Узнать об инновационных технологиях. Выставка технологических решений для бизнеса.

Презентовать свой проект или компанию. Арендовать стенд и рассказать о своих услугах. Получить быструю обратную связь о своем продукте.

Найти новые бизнес-связи. Обменяться идеями с коллегами и спикерами, заключить деловые соглашения во время конференции и на масштабной вечеринке AfterParty.

Для участия в конференции необходимо приобрести билеты. Забронировать места можно по телефону: +7 (499) 348-20-04 или на сайте.

