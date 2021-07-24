Российская трехсторонняя комиссия (РТК) рассмотрела и поддержала законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 617 рублей с 1 января 2022 года. Об этом сообщили в субботу в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания РТК по регулированию социально-трудовых отношений.

«Членами РТК был рассмотрен и поддержан законопроект «О внесении изменения в статью 1 федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», принятие которого приведет к повышению МРОТ с 1 января 2022 года на 6,4%. Начиная с 2021 года МРОТ в текущем году устанавливается на последующий год и исчисляется исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом, за предыдущий год. Таким образом, законопроект предлагает установить МРОТ с 1 января 2022 года в размере 13 617 рублей в месяц. Принятие законопроекта обеспечит повышение заработной платы около 4,7 миллиона работников», — сообщили в секретариате.

Там отметили, что участники заседания также поддержали продление Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными. Согласно постановлению правительства, регистрация в качестве безработных, назначение и начисление пособий по безработице, а также поиск подходящей работы осуществляется центрами занятости населения в дистанционной форме. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также в целях принятия мер по реализации гарантии государства конституционных прав граждан Российской Федерации на труд и социальную защиту от безработицы такой формат предложено продлить до 31 декабря 2021 года.

С 1 января в РФ вступил в силу закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, предполагающей их определение исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Закон также устанавливает МРОТ в размере «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году».