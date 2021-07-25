Действующее законодательство не предусматривает правовых механизмов, позволяющих выигравшей стороне компенсировать неблагоприятные для нее последствия неисполнения судебного акта в разумный срок, и институт индексации должен стать самым простым способом возмещения взыскателю финансовых потерь, вызванных инфляцией, говорится в новом постановлении Конституционного суда РФ.

Соответствующие выводы были сделаны после рассмотрения запроса Арбитражного суда Республики Татарстан и жалобы жителя Петербурга Владимира Сторублевцева. Оба заявителя просили проверить конституционность статьи 183 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ. Положение признано не соответствующим Конституции РФ. Решение КС РФ основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

Как следует из запроса арбитражного суда, к ним обратился гражданин с иском об индексации денежных средств, которые были взысканы в его пользу этим же судом по спору о признании недействительным договора купли-продажи гаража. При рассмотрении дела суд пришел к выводу об отсутствии в законе четких критериев, в соответствии с которыми должна осуществляться предусмотренная индексация, приостановил дело и обратился в КС РФ.



В жалобе Сторублевцева говорится, что тот безуспешно обращался в арбитражные суды с аналогичным иском. Он требовал индексации присужденных ему денежных сумм по иску юридического лица к должнику о взыскании убытков. В данном споре Сторублевцев является взыскателем в порядке процессуального правопреемства.

Оба заявителя указали на неопределенность статьи 183 АПК РФ, которая в нарушение конституционного права на судебную защиту позволяет судам отказывать взыскателям в индексации присужденных им денежных сумм.

КС РФ отметил, что реализовать право на справедливое правосудие можно только при наличии правовых механизмов, позволяющих выигравшей стороне компенсировать неблагоприятные для нее последствия неисполнения судебного акта в разумный срок. Одно из таких негативных последствий — обесценивание присужденных судом денежных сумм в результате инфляции.



Однако, по мнению КС РФ, правоприменительная практика показывает отсутствие такого механизма в действующем правовом регулировании, часть 1 статьи 183 АПК РФ (которая в итоге стала предметом рассмотрения КС РФ) позволяет арбитражным судам отказывать взыскателям в индексации денежных сумм вследствие отсутствия федерального закона или договора между сторонами, предусматривающих такую индексацию.

«Это противоречит позициям КС РФ, который рассматривает институт индексации в качестве упрощенного порядка возмещения взыскателю финансовых потерь, вызванных несвоевременным исполнением решения суда, и ведет к умалению права на судебную защиту», — передает пресс-служба КС РФ позицию суда.

Поэтому оспоренные нормы были признаны не соответствующими Конституции РФ. До внесения федеральным законодателем изменений в правовое регулирование этого вопроса суды в качестве критерия индексации денежных сумм должны использовать официальный индекс потребительских цен. И с его применением решения по делу Сторублевцева подлежат пересмотру.