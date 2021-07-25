Банк «Санкт-Петербург» пополнил линейку продуктов для физических лиц индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС). Первоначальный взнос на ИИС в рамках доверительного управления УК «БСПБ Капитал» составляет всего 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Сегодня это один из минимальных «порогов входа» на инвестиционном рынке. У клиента будет возможность последующего пополнения счета на сумму от 10 тыс. рублей в любой период. Общая сумма всех внесений на ИИС может быть не более 1 млн рублей в календарный год. Пополнять ИИС можно в отделении банка. Вносить на ИИС можно только рубли», — говорится в релизе.



Банк «Санкт-Петербург» предлагает своим клиентам инвестиционный продукт от управляющей компании ООО «БСПБ Капитал» с готовыми стратегиями доверительного управления. УК «БСПБ Капитал» — 100-процентная дочерняя компания банка «Санкт-Петербург».



У клиентов, инвестирующих денежные средства с помощью ИИС, появляется возможность получить дополнительный доход в виде инвестиционного налогового вычета. Существует два типа вычета: вычет на взнос (тип А) — возврат 13% от суммы вложений и вычет на доход (тип Б) — освобождение от уплаты налога 13% полученного дохода. Минимальный срок инвестирования для получения вычета — три года с даты заключения договора. Вычетом на взнос можно воспользоваться уже в начале следующего календарного года. Стоит отметить, что максимальная сумма налогового вычета по типу А составляет 400 тыс. рублей в год, то есть ежегодно клиент может возвращать НДФЛ до 52 тыс. рублей при условии пополнения счета каждый год, но не более ранее уплаченного НДФЛ. Если закрыть ИИС и забрать денежные средства ранее чем через три года, то уже полученный вычет придется вернуть государству.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

