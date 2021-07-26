Рубль дешевеет к доллару и евро через час после начала валютных торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:58 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,95 рубля, что на 19 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 87,1 рубля (плюс 30 копеек).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 73,78—73,99 рубля за доллар и 86,94—87,13 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

Ася ШАЛИМОВА