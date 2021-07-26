Правительство РФ готово смягчить условия доступа к финансовым мерам поддержки для некрупных компаний, совершивших незначительные нарушения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на размещенный в базе Госдумы законопроект. Речь идет о дифференциации сроков моратория для компаний МСП, нарушивших условия господдержки.

Отмечается, что сейчас мораторий длится три года, по новым правилам его срок в общем случае сократится до года. Исключения составят лишь нарушения, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств или предоставлением ложных сведений и документов. При этом ограничения не затронут компании, вовремя устранившие нарушения — зачастую они незначительны, признают авторы в пояснительной записке. Изменения затронут ограниченный круг МСП: так, в 2019 году поддержку получили 347 тыс. компаний, из них нарушили условия оказания поддержки лишь 57, за 2020 год данных не представлено.

Комплексные изменения инфраструктуры поддержки МСП запланированы в рамках профильного нацпроекта и касаются запуска цифровой экосистемы — де-факто сопровождения компаний от создания бизнеса до поиска ниш для развития и помощи с выходом на внешние рынки. При этом, по оценке Кремля, ключевая проблема в секторе сейчас связана с резким сокращением прироста новых компаний: «В 2019 году их количество было больше миллиона субъектов в год, вновь создавалось, сейчас, в 2020 году, мы просели до 841 тысячи в год»,— констатировал Владимир Путин 20 июля на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Предполагается, что появлению новых компаний будут способствовать упрощенная система налогообложения для микропредприятий, доступ к госзакупкам, снижение нагрузки со стороны органов контроля, а также доступ к финансам — в частности, должна быть модернизирована основная программа льготного кредитования МСП (постановление правительства № 1764) за счет ее распространения на самозанятых.

Пока же об изменениях условий льготного кредитования МСП в рамках своей программы в пятницу сообщил Банк России — он намерен скорректировать порядок определения процентной ставки для кредитов МСП, привязав ее к ключевой ставке минус 1,5 процентного пункта. Напомним, в рамках этой программы ЦБ сам предоставлял банкам льготные кредиты для поддержки кредитования малого бизнеса по льготной ставке в 4% годовых. С 26 июля льготная ставка вырастет до 5% — но в ЦБ настаивают, что уровень льготности таких кредитов (разница льготной и рыночных ставок) останется неизменным. Де-факто такой подход позволит повысить охват компаний субсидируемыми кредитами, сохранив общий объем поддержки.

Опросы предпринимателей фиксируют, что упрощенный доступ к кредитованию в 2020 году стал одним из факторов сохранения компаний, а в 2021-м поддержал предпринимательскую уверенность уже на фоне третьей волны COVID-19. В бизнес-объединениях идеи распространения льготного кредитования на самозанятых поддерживают, но настаивают на увеличении финансирования программ — в частности, с таким предложением к правительству и Банку России обратилась «Опора России». По словам главы объединения Александра Калинина, рост ключевой ставки сразу на 1 п. п. (до 6,5%) повлечет удорожание кредитов и рост спроса на правительственные программы по льготным кредитам.