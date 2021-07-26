Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает стимулировать привлечение инвестиций в ЖКХ за счет долгосрочного планирования предельных индексов изменения платы за ресурсы, пишет «Коммерсант» . Сейчас индексы для регионов ежегодно устанавливаются федеральным центром, а субъекты РФ формируют предельные значения для муниципалитетов, которые должны уложиться в обозначенные пределы. Превышение допускается, когда это необходимо для привлечения инвестиций в ЖКХ и для развития коммунальной инфраструктуры, после согласования с ФАС.

Служба также предлагает установить возможность согласования такого превышения в муниципалитетах не ежегодно, а сразу на срок реализации концессии или инвестиционной программы. Для этого потребуется «четкое обоснование необходимости реализации инвестиционных мероприятий». Регионы должны будут ежегодно отчитываться об исполнении проектов — иначе долгосрочное согласование отменяется. По мнению ФАС, эта мера должна способствовать привлечению инвестиций в ЖКХ за счет гарантии их возврата и поможет «создать реальную основу для модернизации, реконструкции и нового строительства объектов коммунального комплекса». Потребители будут защищены от необоснованного роста тарифов.

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По словам советника вице-президента Центра стратегических разработок Любови Араповой, инвесторы, оценивая проект, прогнозируют доходы на 10—15 лет, и в случае ежегодно определяемых индексов есть риски «переоценки ожидаемых поступлений» — долгосрочное планирование позволит их снизить. Для потребителей снижаются риски невыполнения инвестором своих обязательств, также значения индексов будут обоснованны, сами потребители будут знать о планируемых повышениях тарифов. Эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук считает, что вместо стимулирования инвестиций в сфере ЖКХ «может получиться усиление контроля за отклонениями от предельных индексов».

По мнению управляющего директора по юридическим вопросам Национального центра ГЧП Анны Батуевой, проблема заключается в том, что регионы правом превысить предельные индексы пользуются крайне редко, в итоге тарифы в отрасли, которая требует инвестиций, остаются низкими. Когда в региональных бюджетах недостаточно средств, чтобы покрывать разницу между экономически обоснованным тарифом и фактически установленным, граждане, оплачивая коммунальные услуги, могут дать эту выручку для реализации крупных инвестпроектов — для этого необходимо научить граждан платить за ресурсы, считает эксперт.