Мошенники в 2021 году стали чаще подделывать сайты российских кредитных организаций: на текущий момент уже выявлено 3 258 лжебанков, что составляет 75% от количества, обнаруженного в прошлом году, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone.

«За 2020 год нашими экспертами было выявлено 4 323 сайта, маскирующихся под известные кредитные организации. 2021 год показывает стабильный рост количества таких ресурсов. Уже сейчас экспертами выявлено 3 258 подобных сайтов, что составляет 75% от объема прошлого года. Такими темпами в этом году рост может составить 13%», — отметил директор блока экспертных сервисов компании Евгений Волошин.

Отмечается, что фишинговые сайты максимально близко копируют веб-ресурсы банков: мошенники подстраивают интерфейс под различные кредитные организации и перерисовывают дизайнерское оформление известных банковских продуктов. Такие сайты предлагают жертве ввести логин и пароль, имитируя официальную страницу авторизации банка, также они предлагают перевести деньги с карты на карту и просят пользователя ввести данные карт. В результате злоумышленники собирают персональные данные и воруют деньги россиян.

Волошин призвал россиян следить за названием банка в адресной строке, при открытии ссылки сайта банка проверять расширение HTTPS, а также обращать внимание на то, открывается ли ресурс без ошибок и предупреждения безопасности. Также с осторожностью стоит переходить по ссылкам из контекстной рекламы: нередко злоумышленники используют ее и покупают места в верхних строчках поисковой выдачи, добавил эксперт.

Фишинговый сайт — мошеннический ресурс, созданный для кражи денег или получения данных банковских карт. По данным ЦБ, основные утечки данных идут через них, а также разные интернет-магазины и другие ресурсы, которые собирают информацию о людях. Блокировка сайтов в России возможна только по решению суда, саму блокировку осуществляет Роскомнадзор. При этом с 1 декабря мошеннические сайты также будут блокироваться по инициативе Банка России во внесудебном порядке.