Группа депутатов из фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов в понедельник внесут в Госдуму законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Об этом в своем телеграм-канале сообщил один из авторов инициативы — глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, опубликовав текст документа, передает ТАСС.

«Законопроект подготовлен в целях возобновления с 1 января 2022 года индексации страховых пенсий работающим пенсионерам», — говорится в пояснительной записке. По мнению либерал-демократов, отсутствие индексации страховых пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам. «Учитывая низкие размеры страховых пенсий, многие пенсионеры для поддержания приемлемого уровня жизни вынуждены работать. Уровень их заработных плат, как правило, также невысок. Отсутствие индексации страховых пенсий негативно сказывается на их финансовом положении, а в условиях пандемии и роста инфляции вызывает рост социальной напряженности», — считают они.

«Принятие законопроекта восстановит социальную справедливость в отношении работающих пенсионеров, повысит доверие граждан к пенсионной системе», — указывается в сопроводительных материалах.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак 23 июля сообщил, что партия совместно с Кабмином проработает вопросы индексации пенсий работающим и военным пенсионерам.

Профсоюзы выступили за ежегодную индексацию пенсий работающих пенсионеров Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений предлагает включить в единый план по достижению национальных целей ежегодную индексацию пенсий работающих пенсионеров, следует из заключения по вопросу «О проекте единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года».

Ранее парламентарии от ЛДПР, а также представители других оппозиционных партий неоднократно вносили аналогичные законопроекты в Госдуму, но данные инициативы не получили поддержку думского большинства — единороссов, а также правительства РФ. В марте этого года Госдума отклонила сразу три законопроекта о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам.

В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков проинформировал, что Кабмин представил в срок «поливариантное видение» вопроса, окончательное решение будет принято позже.



Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Отмечалось, что это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.