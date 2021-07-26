Для торговли, авиаперевозчиков и производителей предложили увеличить размер штрафов — сделать их оборотными (зависящими от выручки), если компании нарушат права граждан, пользующихся услугами, пишут «Известия» . С такой инициативой к Роспотребнадзору обратилась Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП). Речь идет об обмане покупателей, навязывании услуг и предоставлении людям недостоверной информации. Необходимо, чтобы эти средства поступали в казну, а не самим гражданам, как это происходит сейчас, рассказал председатель правления КонфОП Дмитрий Янин.

Сейчас штрафы за нарушение прав потребителей номинальные — 20—50 тыс. рублей, хотя несоблюдение действующих норм касается миллионов людей, пояснил Янин. В России оборотные штрафы существуют лишь в антимонопольном законодательстве, и этого мало. Кроме того, нынешняя ситуация не соответствует практикам развитых стран, уверен эксперт. Он отметил, что глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании консультативного совета согласилась с тем, что штрафы следует повышать.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ подтвердил, что Роспотребнадзор позитивно оценил идею о повышении штрафов за нарушение прав потребителей. По его словам, оборотные штрафы будут весьма ощутимыми для компаний, но такие расходы предприятия будут стремиться компенсировать, а значит, переложат их на плечи покупателей. Ужесточение штрафов негативно отразится на организациях и ИП, полагает зампредседателя коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Тимур Баязитов. Введение таких ужесточений, как оборотные штрафы, приведет к разорению предпринимателей, считает эксперт.

По словам председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, предложение КонфОП чревато разорением авиакомпаний, у которых прибыльность может составлять 3—5%. Глава Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов согласен с инициативой: размеры штрафных санкций по некоторым нормам в части нарушения прав потребителей невысокие. Многие компании не соблюдают закон именно по этой причине, но и оборотные штрафы проблему не решат, уверен эксперт. По его словам, если у компании несколько раз будут нарушения, то у нее не останется средств для дальнейшей работы. По сути, предложенная норма — запретительная, отметил Карпов.