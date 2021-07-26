Более 70 тыс. человек переселены из аварийного жилья в России с января по июнь. Таким образом, план 2021 года выполнен на 55%, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ.

«Целевой показатель 2021 года (130 тысяч граждан и 2,34 миллиона квадратных метров) выполнен на 54,72% в части переселенных граждан (71,14 тысячи человек) и на 52,14% в части расселенной аварийной площади (1,22 миллиона квадратных метров)», — сказали в пресс-службе.

В целом в 2019—2021 годах переселены 203,73 тыс. человек из 3,39 млн кв. м аварийного жилья — целевые показатели выполнены на 111% по количеству граждан и на 103% по расселяемой площади.



Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что программу 2021 года по расселению аварийного жилья уже завершили в Сахалинской области и Карачаево-Черкесии. Досрочно выполнить годовой план также планируют Саратовская область, Чечня, Кабардино-Балкария и Адыгея, отмечал премьер.