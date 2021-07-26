Начинать копить никогда не рано, и у каждого должна быть финансовая подушка безопасности. Такой совет в интервью Cosmo дала генеральный директор финансового супермаркета Банки.ру Динара Юнусова.

«Начинать копить никогда не рано. Некоторые считают, что они еще слишком молоды или зарплата не позволяет сберегать. Но это не реальное отсутствие возможностей, а просто привычка мышления. Я знаю людей, которые в 50 лет продолжают жить без гроша за душой, притом что их ровесники с той же зарплатой уже обзавелись несколькими квартирами и имеют источник пассивного дохода», — отметила Юнусова.

Кроме того, гендиректор Банки.ру считает, что народная мудрость «деньги к деньгам» имеет смысл. «Когда начинаешь думать о своих финансах, откладывать, планировать, инвестировать, денег удивительным образом становится больше. Тут заказ дополнительный пришел, тут неожиданная выплата поступила, а тут вдруг работу предложили более высокооплачиваемую. Не знаю, как это работает, но работает!» — пояснила она.

Также Юнусова подчеркнула необходимость иметь финансовую подушку безопасности. «В идеале денежного запаса должно хватать на три — пять месяцев привычной жизни. Если такой подушки нет, потом может быть мучительно больно за то, что ты не позаботилась о себе раньше и из-за этого приходится влезать в кредиты», — сказала эксперт.

По словам гендиректора Банки.ру, пользоваться кредитами можно, если доля долгов в бюджете составляет не больше 20—25% и кредит берется на фундаментальную цель: улучшить жилищные условия, оплатить образование свое или детей, потратиться на здоровье. Более того, важно выбирать кредит под цель: на машину — автокредит, на квартиру — ипотечный, на бытовую технику — кредит по карте рассрочки, проценты за которую платит магазин.



Динара Юнусова: пользоваться кредитами и кредитными картами нужно с умом Брать кредиты — это нормально, если доля долгов в бюджете составляет не больше 20—25% и кредит берется на фундаментальную цель. Об этом в интервью Cosmo рассказала генеральный директор финансового супермаркета Банки.ру Динара Юнусова.

«Если вы уже научились сберегать, можно учиться инвестировать. У нас на Банки.ру есть раздел обучения, где можно получить подробную информацию — с чего начать и какие существуют возможности для инвестиций. Например, для инвестирования в ценные бумаги вы можете выбрать брокера и торговать самостоятельно. У нас на Банки.ру даже опубликован полный список брокеров. А если не хочется или некогда разбираться, можно отдать деньги в доверительное управление. Управляющих компаний много: есть из кого выбрать, просто обращайте внимание на их комиссию», — пояснила Юнусова.



Также она прокомментировала тему покупки жилья в качестве инвестиции. «У меня есть квартира, которую я покупала не для жизни, а как средство вложения денег. Но сдавать в аренду жилье невыгодно: годовой доход с учетом всех платежей составляет не больше 6—8%. Гораздо проще отнести те же деньги в банк и не морочиться с поиском жильцов и обслуживанием жилплощади. Что касается схемы «купить квартиру в строящемся доме и продать ее, когда дом сдан», — это хорошая схема, которая может приносить до 30% в год. Но сейчас цены на новостройки взлетели, цена входа стала слишком большой, и инвесторы ждут, пока ситуация изменится», — отметила глава финансового маркетплейса.

Говоря о собственных инвестициях, она сообщила: «У меня есть ИИС и программа страхования с фиксированным взносом, за счет которых я получаю часть уплаченных налогов. Есть доверительное управление в двух портфелях — консервативном и рискованном. В них хранятся валютные и рублевые ценные бумаги, а также ПИФы, то есть паевые инвестиционные фонды». «ПИФ — это возможность купить дорогостоящие акции компаний даже с небольшой суммой, потому что ты как будто покупаешь кусочек общего пирога и получаешь часть прибыли от всего этого пирога», — пояснила эксперт.

Отвечая на вопрос о стратегии инвестирования для тех, кто начинает формировать собственный портфель в 2021 году, гендиректор Банки.ру посоветовала следовать принципу «не хранить все яйца в одной корзине». «30% я бы оставила на депозитах или накопительных счетах. 30% вложила бы в ценные бумаги в валюте, а 30% — в рублях. Причем пусть среди них будет больше акций и ПИФов. Облигации я бы сейчас не посоветовала, потому что ключевая ставка ЦБ растет и может обогнать предполагаемый доход по облигациям», — заключила Юнусова.

«Можно купить просто валюту — если вы часто путешествуете, то она вам точно пригодится в ближайшее время. Еще, если есть желание, можно 10—15% вложить во что-то более рискованное, например в краудфандинг, рассмотреть вариант коммерческой недвижимости или инвестиций в микрофинансовые компании. Например, направить в заем МФО и получить 14% годовых (но порог входа — от 1,5 миллиона рублей) или купить ценные бумаги таких компаний», — добавила она.



Анна КОМАРОВА