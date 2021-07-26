Вовлеченность студентов российских вузов в предпринимательство критически низкая, сообщила замглавы Минобрнауки Елена Дружинина в ходе вебинара, посвященного молодежной политике.

«Мы отмечаем критически низкую вовлеченность студентов в предпринимательское сообщество, в том числе в создание высокотехнологических решений, создание стартапов. Для решения данной проблемы необходимо проводить массовую диагностику предпринимательских компетенций у студентов, что позволит создать систему, с одной стороны, выявления скрытых талантов, с другой — трансляции моделей создания и развития современного технологического бизнеса», — сообщила Дружинина, не приведя дополнительной статистики.

По ее словам, решать проблему планируется посредством проведения бизнес-тренингов, деловых игр, интенсивов и т. д.

Дружинина отметила, что в нацпроекте «Наука и университеты» появится еще один федеральный проект. «В настоящее время во исполнение поручения председателя правительства РФ Министерство науки и высшего образования ведет разработку нового федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», — добавила она. Инициатива состоит из нескольких направлений. Это массовое вовлечение студентов в технологическое предпринимательство, приобретение ими необходимых компетенций, создание инфраструктуры для запуска стартапов и т. п.