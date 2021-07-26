Брать кредиты имеет смысл в том случае, если долг не превышает четверти бюджета и кредит берется на фундаментальную цель. Об этом в интервью Cosmo рассказала генеральный директор финансового супермаркета Банки.ру Динара Юнусова.

По ее словам, брать кредиты — это «нормально, если доля долгов в вашем бюджете составляет не больше 20—25% и вы берете кредит на фундаментальную цель: улучшить жилищные условия, оплатить образование — свое или детей, потратиться на здоровье».

«В остальных случаях я считаю, что, как гласит пословица: «Нужно жить по средствам». Брать кредит, чтобы съездить в дорогущий отпуск, который ты себе на самом деле не можешь позволить? Покупать десятую пару туфель или очередную брендовую сумку? Зачем? Стоит ли это того стресса, с которым ты столкнешься потом, когда придется платить по долгам? Лучше заработать или накопить», — отметила глава Банки.ру.

Как рассказала гендиректор финансового супермаркета, у нее нет кредитов и кредитной карты. «Но если вам ими пользоваться нужно, то можно это делать с умом. Выбирать кредит под цель: на машину — автокредит, на квартиру — ипотечный, на бытовую технику — кредит по карте рассрочки, проценты за которую платит магазин. Выбирать кредитки с максимальным грейс-периодом. Это время, в которое ты можешь не вносить платежи, и по некоторым картам оно может достигать 120 дней! Еще лучше выбрать карту без платы за годовое обслуживание», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, Юнусова посоветовала при наличии стабильного дохода и потребности в собственном жилье покупать недвижимость сейчас. «Если у вас есть стабильный доход и вы хотите скорее купить собственное жилье, покупать его лучше сейчас. Да, цены на рынке недвижимости очень выросли, но мы никогда не знаем, что будет дальше, как изменятся ставки по ипотеке. А понравившихся вам жилых комплексов уже может не быть в продаже. Так что берите ипотеку и ничего не бойтесь. Во-первых, высокую ставку можно будет рефинансировать, когда появится более выгодная. Во-вторых, советую не гнаться за меньшим объемом процентов, сокращая срок кредита. Лучше взять ипотеку на 20—30 лет и при возможности гасить ее досрочно, чем оформить на десять лет и каждый месяц вносить неподъемные платежи», — заключила она.

Анна КОМАРОВА