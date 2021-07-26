Проблема безработицы среди молодежи и отсутствия образования и профессиональной подготовки у молодых соискателей является «болевой точкой рынка труда», которая обнаружилась в условиях пандемии. Об этом заявила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

«Пандемия с учетом того, что многие наши граждане оказались лишенными работы, оголила нам, наверное, самые болевые точки рынка труда, указала нам на некоторые проблемы, которые связаны с трудоустройством молодежи, с наличием на рынке труда молодых людей, которые вовсе не имеют никакого образования, никакой профессиональной подготовки и вынуждены получать либо совсем минимальное пособие по безработице, либо заниматься какими-то совершенно не требующими квалификации вспомогательными работами», — сказала она.

При этом Голикова отметила, что среди молодежи за последние годы наблюдается рост заинтересованности в среднем профессиональном образовании. «Таким катализатором к развитию нового профессионального образования стало движение WorldSkills», — добавила вице-премьер.



Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству за три года выделить 30 млрд рублей на развитие учреждений среднего образования. В документе, опубликованном на сайте Кремля, подчеркивается, что доклад по этому вопросу необходимо подготовить до 1 сентября, а затем представлять один раз в год.