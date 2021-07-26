Минэкономразвития разработает «дорожную карту» по устранению проблем в сфере туризма, возникших из-за пандемии. Об этом сообщил глава министерства Максим Решетников в эфире телеканала «Россия-24».

«Отдельно мы договорились собрать все проблемы туризма в одном месте — в одну «дорожную карту», сделать отдельно механизм дополнительный взаимодействия с туристической сферой», — сказал он.

Решетников уточнил, что министерство планирует обновление «дорожных карт» по вопросам интеллектуальной собственности, экспорту и промышленному строительству.