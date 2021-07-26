Минфин разрабатывает систему стресс-тестов на устойчивость бюджета к экономическим шокам, рассказали «Ведомостям» два близких к правительству источника, уточнив, что будет сформирован комплекс из кризисных сценариев изменения цен на сырьевых рынках, темпов инфляции, уровня процентных ставок, валютного курса, деловой активности.

Планируется, что ведомство будет регулярно тестировать, насколько доходы и расходы бюджета чувствительны к наступлению таких обстоятельств, пояснил собеседник; например, по его словам, как существенно в случае разгона инфляции до определенных уровней изменится стоимость тех или иных госинвестиций, обязательств перед населением, величина налоговых поступлений.

Стресс-тестирование поможет, с одной стороны, лучше понимать взаимосвязи бюджетной системы с экономической ситуацией, оценить ее запас прочности, с другой – формировать примерные планы действий в кризисных ситуациях заранее, что в целом сделает бюджетную политику более прозрачной и понятной.

По словам другого собеседника, потребность в такой системе резко актуализировалась в связи с ростом волатильности и непредсказуемости мировой экономики, а также глобальной эпидемиологической ситуации; системы управления бюджетными рисками применяются довольно давно, в том числе в России, отметила заместитель руководителя направления «Бюджетная политика» центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Юлия Герасимова, уточнив, что действующие бюджетные правила также могут считаться мерой по предупреждению ценовых шоков.

По отдельным направлениям Минфин уже проводит анализ реакции бюджета на шоковые сценарии, в частности, министерство ежегодно оценивает потери доходов в случае резкого падения цен на нефть; согласно основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021–2023 годы, Минфин анализировал разные сценарии снижения стоимости Urals – до 40 долларов, 35 долларов, 30 долларов и т. д. вплоть до 10 долларов за баррель.