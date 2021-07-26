Банк России рекомендует не использовать договоры банковского обслуживания, в которых заранее проставлено согласие клиента на открытие брокерского счета и услуги депозитария. Об этом говорится в информационном письме регулятора.

В ЦБ обратили внимание на то, что некоторые кредитные организации при заключении договоров банковского обслуживания стали автоматически «подписывать» граждан на открытие брокерских счетов. Для этого применяется единая форма документа (заявления, анкеты): клиент расписывается один раз и принимает сразу все условия, не имея выбора. В итоге, обратившись в банк, например, для выпуска карты или открытия вклада, он может стать обладателем брокерского счета, даже если не планировал торговать на бирже. Многие клиенты недостаточно внимательно изучают документы перед подписанием и узнают об этом только после звонков и писем от связанного с банком брокера. При этом нет гарантий, что брокер или депозитарий не начнут взимать комиссии, даже если счета не используются.



«Банк России рекомендует при применении единой формы документа дать гражданам возможность выбора интересующих их услуг, а также дополнительно информировать клиентов о возможности отказаться от некоторых из них», — подчеркивается в обращении.

Ася ШАЛИМОВА