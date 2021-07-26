Банки начали препятствовать проведению операций с юрлицами из списка Банка России, который регулятор составил исходя из признаков нелегальной деятельности на финрынке, пишет «Коммерсант». В перечень попали 2 тыс. компаний, в том числе иностранные организации, оказывающие услуги россиянам.

ЦБ опубликовал список 1 июня, исходно туда попали 1,8 тыс. компаний, сейчас их уже 2 тыс. Исходной задачей было «снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность». Список носит информационный характер. Если иностранная компания не имеет лицензии, но ориентирована на работу с российской аудиторией, это может стать причиной попадания в перечень.

По словам управляющего партнера юридической компании «ЭБР» Александра Журавлева, включение компании в список может привести к отказу в выдаче лицензии и счетов, закрытию существующих счетов в банках и платежных системах, блокировке интернет-сайтов и в целом «урону деловой репутации». Такие последствия и санкции не закреплены законом, но банки «предпочитают не работать с лицами из списка».

Александр Журавлев отметил, что один из клиентов недавно был включен в этот список, при этом будучи иностранным юридическим лицом, которое не занималось и не занимается какой-либо противозаконной деятельностью на территории России. «Мы направили обращение об исключении», — пояснил юрист, не уточнив, возникли ли у его клиента проблемы с российскими банками. Срок рассмотрения обращения в Центробанке составляет 30—60 дней. Один из источников предполагает, что следующим шагом со стороны финансовых структур может быть отказ от приема платежей в пользу компаний из списка. Хотя, по словам собеседника, на рынке платежные системы «ничего не делают в этом направлении».

«При приеме на обслуживание юрлиц банк проводит все необходимые мероприятия, связанные со сбором сведений, предусмотренных действующим законодательством РФ», — сообщила начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова. По ее словам, банк не открывает счета компаниям из списка в соответствии с требованиями внутренних регламентов: «Мы дополнили перечень оснований, по которым принимается решение об отказе в открытии счета, наличием сведений об организации в перечне компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке».

Банки принимают такое решение самостоятельно, так как отсутствует прямой запрет на совершение банковских операций с лицами, включенными в указанный список ЦБ, отмечает советник Hogan Lovells Александр Гаспарян. Он добавил, что, согласно статье 846 ГК РФ, есть два основания для отказа в заключении договора банковского счета: если отсутствует техническая возможность и если возможность отказа предусмотрена законом или иными правовыми актами.