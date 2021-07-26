Дочерняя компания СберБанка «Сбербанк страхование жизни» предложила получателям потребительских кредитов «Сбера» страхование от снижения оклада. Новую защитную опцию можно подключить в «СберБанке Онлайн» в момент подачи заявки на кредит, уточняется в сообщении СберБанка.

«При оформлении потребительского кредита клиент может подключиться к программе страхования жизни от «Сбербанк страхования жизни». Эта программа при оформлении онлайн представляет собой конструктор, то есть клиент может самостоятельно выбрать страховые риски в любой комбинации: защиту жизни; здоровья; защиту на случай потери работы; защиту на случай снижения оклада», — отмечается в релизе.

Включение в программу новой опции позволит получить выплаты в случае снижения оклада более чем на 15%. Выплаты будут производиться в течение шести месяцев и компенсируют от 60% до 100% платежей по потребительскому кредиту в зависимости от размера снижения оклада.

«Многие предприятия, столкнувшиеся со сложностями под влиянием пандемии, вынуждены оптимизировать условия труда — корректируют зарплаты, сокращают штат. Переживают относительно стабильности дохода даже те сотрудники, работодатели которых не принимали таких мер. Поэтому мы дополнили нашу программу страхования для заемщиков потребительских кредитов актуальными рисками — страхованием от потери работы, а теперь и страхованием от снижения оклада», — комментирует старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» СберБанка Наталья Алымова.

Она уточнила, что опцию страхования от потери работы подключают 15% заемщиков, оформляющих договор страхования жизни. «Риск снижения оклада только на этапе тестирования подключили более 3 тысяч клиентов», — сообщила Алымова.

Плата за страхование для получателей потребкредитов зависит от срока и суммы страхования, а также от набора выбранных рисков: чем больше пакетов рисков, тем меньше тариф на один пакет. Сумма кредита, включая страховую защиту, будет отображаться в «СберБанке Онлайн» при подаче заявки на кредит.



В сегментах «жизнь» и «здоровье» программа доступна клиентам в возрасте от 18 до 65 лет, по рискам «потеря работы» и «снижение оклада» этот возраст составляет от 18 до 55 лет для женщин и от 18 до 60 лет для мужчин.

Ася ШАЛИМОВА