Банк России установил официальные курсы валют на 27 июля.

Курс доллара повысился на 33,17 копейки, составив 74,098 рубля (73,7663 рубля на 26 июля). Курс евро поднялся на 47,2 копейки до 87,3171 рубля (с 86,8451 рубля на 26 июля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 13:43 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,08 рубля (плюс 32 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:43 мск стоил 87,39 рубля (плюс 58 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 73,78 до 74,28 рубля за доллар и от 86,94 до 87,46 рубля за евро.

Анна КОМАРОВА