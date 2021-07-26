Банк России с 1 октября 2021 года изменяет обязательные резервные требования и устанавливает коэффициенты для расчета резервируемых обязательств кредитных организаций одновременно со вступлением в силу положения регулятора от 11 января 2021 года № 753-П «Об обязательных резервах кредитных организаций». Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Для нейтрализации роста величины резервируемых обязательств, рассчитанных в соответствии с положением № 753-П, нормативы обязательных резервов снижены:

на 0,25 процентного пункта по всем обязательствам в валюте РФ для банков с универсальной лицензией, небанковских кредитных организаций — до 4,5%;

на 3,75 п. п. по обязательствам перед юрлицами-нерезидентами в валюте РФ для банков с базовой лицензией — до 1%.

Иные нормативы обязательных резервов с 1 октября 2021 года установлены на действующем уровне:

1% — по обязательствам перед физическими лицами и иным обязательствам в валюте РФ для банков с базовой лицензией;

8% — по всем обязательствам в иностранной валюте для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций.

Одновременно в целях повышения возможностей кредитных организаций по управлению своей ликвидностью Банк России принял решение о повышении коэффициента усреднения обязательных резервов для банков с базовой лицензией и банков с универсальной лицензией с 0,8 до 0,9.

Новые нормативы обязательных резервов и коэффициенты усреднения обязательных резервов будут применяться начиная с расчета размера обязательных резервов за октябрь 2021 года, уточняется в сообщении.

Для определения величины резервируемых обязательств кредитных организаций — участников операций РЕПО и депозитных сделок с централизованным клирингом Банк России также принял решение о поэтапном установлении коэффициентов по этим операциям, применяемых по обязательствам в валюте РФ и в иностранной валюте:

0,15 — с 1 октября 2021 года (применение — начиная с расчета размера обязательных резервов за октябрь 2021-го);

0,3 — с 1 января 2022 года (применение — начиная с расчета размера обязательных резервов за январь 2022-го).

Размер корректировочного коэффициента, устанавливаемого в целях определения суммы обязательств кредитной организации перед другими кредитными организациями — резидентами по выпущенным долговым ценным бумагам, подлежащих исключению из состава резервируемых обязательств, оставлен без изменений — 0,2.

Ася ШАЛИМОВА