Правительственная комиссия одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничили выезд за рубеж, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, эта мера также затронет людей, которых признали невыездными из-за неисполнения ими судебных решений.

Юрист также отметил, что документы во всех случаях должны направлять в выдавший их государственный орган.

«Другими словами, должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения», — пояснил собеседник агентства.

Проект также вводит обязанность для всех инстанций, принявших решение о запрете выезда за границу в отношении конкретного человека, довести до него эту информацию.

«В течение дня должно быть направлено электронное уведомление или предоставлена информация лично под роспись. В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления», — подчеркнул председатель правления АЮР.

По его словам, проект предусматривает и ряд других новаций: так, он устанавливает законодательные основания для признания заграничных паспортов недействительными.

«Компетентные органы получат полномочия проводить проверки с целью установления факта оформления и выдачи с нарушением законодательства основного документа, удостоверяющего личность», — добавил юрист.

Признанные недействительными документы будут изымать. Такие меры затронут владельцев удостоверений при изменении фамилии, имени, даты рождения и пола.

«Согласно предлагаемым нормам, загранпаспорт будет признаваться недействительным по истечении шести месяцев после наступления соответствующих обстоятельств. Таким образом, у человека, изменившего имя, будет полгода, чтобы сменить заграничный паспорт», — пояснил Груздев.

Он отметил, что документ будет недействителен, если его оформили по недостоверным бумагам или его владелец потерял российское гражданство: либо вышел из него добровольно, либо было принято решение об отмене предоставления человеку гражданства.



Принятие законопроекта, по словам юриста, позволит устранить правовую неопределенность в вопросах признания заграничных паспортов недействительными.