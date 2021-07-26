Глобальный энергопереход, связанный с декарбонизацией экономики, может обойтись России в 10% ВВП, сообщил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на семинаре «Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?». Также он отметил, что экспорт является наиболее уязвимой зоной, через которую Россия с неизбежностью получит воздействие от глобального энергоперехода. Чубайс считает, что это новый фактор, который подчеркивает то, «насколько адекватно и серьезно Россия реагирует на вызов российскому экспорту».

По его мнению, России необходимо в ближайшее время определить срок достижения углеродной нейтральности, но при этом не пытаться догнать ЕС и США, где планируют достичь этого параметра к 2050 году. Термины «углеродная нейтральность» или «нулевой уровень выбросов» подразумевают, что объемы эмиссий углекислого газа не превышают его объемов, поглощаемых океанами и лесами. Мне кажется, России точно нужно определить срок углеродной нейтральности в ближайшее время. Это следует сделать. Бессмысленно пытаться уклоняться. Еще посмотрим, пока еще посчитаем. Это тезис номер один. Тезис номер два. Мне не кажется, что мы можем здесь быть на тех же самых уровнях, что Евросоюз и США. И я не считаю, что нам их нужно догонять и тем более перегонять. Просто по той причине, <...> что российская экономика радикально отличается от европейской и американской», — сказал Чубайс.

ЦБ РФ намерен тестировать экспортеров на устойчивость из-за углеродного регулирования ЦБ РФ будет регулярно делать стресс-тесты устойчивости компаний-экспортеров на фоне введения углеродного регулирования. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, передает ТАСС.

Россия сейчас находится на стадии разработки основ собственной климатической политики, и разработка идет очень активно, отметил он. По наблюдениям Чубайса, еще полгода назад ничего сопоставимого по активности не было. В ходе работы в данной области предстоит пройти очень непростые развилки, касающиеся, в частности, сроков углеродной нейтральности и суверенных норм по платности CO2.

«В любом случае российская климатическая политика должна разрабатываться во взаимодействии со всем миром, с экспертным сообществом. <...> Базовые принципы этой политики должны быть международно признаны, тогда Россия может получить не только проблемы, но и преимущества от разворачивающейся глобальной технологической революции», — подчеркнул спецпредставитель президента.