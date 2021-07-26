«Сбер» и розничная сеть «Комус» (канцтовары для школы и офиса) запустили сервис снятия наличных на кассах магазинов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Услуга доступна держателям карт платежных систем Masterсard, Visa и «Мир», выпущенных любыми российскими банками. Их владельцы смогут снять от 100 рублей до 5 тыс. при безналичной оплате покупки. При этом кассир будет вводить общую сумму с учетом снятия наличных, после чего клиент должен будет подтвердить операцию ПИН-кодом.



В настоящее время услуга предоставляется в более чем 100 магазинах «Комус» по всей России.

«Снятие наличных на кассах сетевых ретейлеров с помощью нашего предложения значительно расширяет возможности граждан. Не надо быть привязанными к определенной локации, где размещен банкомат, чтобы при необходимости получить наличные. Благодаря разветвленной сети «Комус» мы выравниваем это положение, развивая похожую инфраструктуру во многих российских регионах», — прокомментировал директор дивизиона «Эквайринг» СберБанка Дмитрий Малых.

Екатерина САВЕЛЬЕВА