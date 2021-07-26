Люди каждый год читают в СМИ о том, что правительство в очередной раз замораживает накопительные пенсии, но в реальности никакого замораживания нет. Об этом генеральный директор НПФ «Будущее» Светлана Касина рассказала в интервью ТАСС .

«В России 37 миллионов граждан формируют накопительную часть пенсии в негосударственных пенсионных фондах. Однако люди каждый год читают в СМИ о том, что правительство в очередной раз замораживает накопительные пенсии. Звучит устрашающе. Но в реальности никакого замораживания нет. Накопительную часть пенсии чисто механически переводят в страховую», — пояснила Касина.

По словам главы НПФ «Будущее», это своего рода признание факта, что реформа не достигла успехов. «Ранее предполагалось, что люди будут активно участвовать в формировании пенсионных накоплений. Для стимуляции даже принималась система «государственного софинансирования», когда государство прибавляло 50% взносов за свой счет, лишь бы люди смелее вкладывались в свою старость», — напомнила Касина.

Анна КОМАРОВА