Подавляющему большинству людей накопительная система так и не стала понятной. Об этом в интервью ТАСС рассказала глава НПФ «Будущее» Светлана Касина.

«Подавляющему большинству людей накопительная система так и не стала понятной. Возможно, у них не было лишних денег, либо они не поверили в эту инициативу. В любом случае основой накопительной части пенсии стали взносы работодателей в размере 2–6%, и за счет них накопить получилось, увы, немного», — пояснила она.

По словам Касиной, меньше всего средств образовалось у мужчин, рожденных с 1953 по 1966 год, и женщин, рожденных с 1957 по 1966 год. «Размер их накоплений в среднем не более 4–7 тысяч рублей. Солидные суммы образовались лишь на счетах узкой прослойки людей, получавших большую белую зарплату и участвовавших в программе государственного софинансирования. Наиболее удачливые смогли аккумулировать на счете до 400 тысяч рублей», — заключила она.

Глава НПФ: в реальности никакого замораживания пенсий нет Люди каждый год читают в СМИ о том, что правительство в очередной раз замораживает накопительные пенсии, но в реальности никакого замораживания нет. Об этом генеральный директор НПФ «Будущее» Светлана Касина рассказала в интервью ТАСС .

Анна КОМАРОВА