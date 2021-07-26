Инфляционные ожидания населения достигли в июле максимального значения за последние пять лет, свидетельствуют данные, представленные в очередном комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» .



Согласно опросу ООО «инФОМ», проводимому по заказу Банка России, граждане оценивают инфляцию в ближайшие 12 месяцев в 13,4% после 11,9% месяцем ранее. По данным мониторинга Банка России, краткосрочные ценовые ожидания предприятий снизились, но остались вблизи многолетних максимумов. Прогнозы инфляции профессиональных аналитиков на 2021 год повысились и находились в интервале 5,4—5,7%.

Наблюдаемая населением инфляция в июле тоже выросла, показал опрос. Ее медианная оценка составила 16,5% (+1,6 процентного пункта).

«Оценки наблюдаемой и ожидаемой инфляции возросли у респондентов как со сбережениями, так и без сбережений. В июле респонденты заметно чаще, чем в предыдущем месяце, говорили об удорожании овощей, строительных материалов и жилищно-коммунальных услуг», — отмечается в обзоре.

Ускорение роста цен на овощи «борщевого набора» и строительные материалы было зафиксировано Росстатом в июне текущего года. При этом в июле респонденты стали реже отмечать в числе наиболее подорожавших товаров яйца, молоко, растительное масло, мясо и птицу. Значения баланса ответов на вопросы о качественном изменении будущей инфляции на месяц и год вперед в июле продолжили увеличиваться. Инфляционные ожидания населения до конца текущего года и на три года вперед в июле почти не изменились.

Индекс потребительских настроений в июле снизился до минимального уровня с начала года (минус 6,9 пункта к июню). Индекс ожиданий уменьшился наиболее сильно (минус 8,5 п.), индекс текущего состояния снизился на 4,6 п. Значения показателей, характеризующих склонность респондентов к сберегательному поведению, в июле почти не изменились. Как и в июне, 51% опрошенных считают, что свободные деньги сейчас лучше откладывать. При этом доля тех, кто считает, что свободные деньги лучше тратить на покупку дорогостоящих товаров, возросла до 31% (+3 п. п. к июню). На фоне ухудшения эпидемической ситуации и ужесточения ограничений во многих регионах в июле вновь выросла доля респондентов, предпочитающих хранить сбережения в наличной форме, она составила 32% (+2 п. п.).

Ценовые ожидания предприятий на три месяца вперед снизились впервые с декабря 2020-го, но оставались существенно выше локальных максимумов 2019—2020 годов. Средний ожидаемый темп прироста цен в ближайшие три месяца составил 4,4% в годовом выражении (в июле 2020 года — 2,2%). Основными причинами снижения ценовых ожиданий стали замедление роста издержек, укрепление рубля в июне и снижение ожиданий бизнеса относительно дальнейшего расширения спроса и объемов производства на фоне ухудшения эпидемической ситуации.

Прогнозы инфляции профессиональных аналитиков в июне — июле на 2021 год заметно увеличились и находились в интервале 5,4—5,7%. Их прогнозы на 2022 и 2023 годы почти не изменились и составляли 4%, отражая сохраняющуюся заякоренность среднесрочных ожиданий на цели Банка России.

По оценкам ЦБ, баланс рисков остается значимо смещенным в сторону проинфляционных. «Инфляционное давление оказывают устойчивые факторы, связанные с продолжающимся повышением спроса, опережающим возможности расширения предложения. Действие проинфляционных факторов может быть усилено повышенными инфляционными ожиданиями и сопутствующими вторичными эффектами», — замечает регулятор.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7—6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4—4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Екатерина САВЕЛЬЕВА