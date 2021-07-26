Сайты ломбардов, которые находятся в реестре Банка России, теперь отмечаются специальным знаком в поисковой выдаче «Яндекса»: рядом с названием стоит синий кружок с галочкой и надписью «ЦБ РФ». Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Благодаря маркировке, люди смогут отличить легальные финансовые организации, поднадзорные Банку России, от нелегальных. Работа легальных организаций регулируется законодательством, которое защищает права потребителей финансовых услуг», — поясняет регулятор.

Банк России совместно с «Яндексом» начал проект по маркировке в 2017 году. Первыми были промаркированы сайты микрофинансовых организаций, затем — страховщиков, банков, НПФ и других участников финансового рынка.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

