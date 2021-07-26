Норвик Банк предлагает посетителям Банки.ру «Летний вклад» с повышенной ставкой 7,5%. Чтобы оформить вклад по такой ставке, которая складывается из базовых 5,5% и надбавки в 2 процентных пункта от Банки.ру, нужно подать заявку на сайте и воспользоваться промокодом.

Вклад на выгодных условиях доступен с 26 июля по 31 августа 2021 года.

Ставка по депозиту занимает первую строчку в рейтинге вкладов с аналогичными условиями.

Вклад открывается на один год на сумму от 100 тыс. рублей и позволяет делать дополнительные взносы в течение всего срока.

Минимальная сумма каждого дополнительного взноса составляет 10 тыс. рублей.

Расходные операции по депозиту не допускаются. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Накопленные проценты выплачиваются ежемесячно на счет вклада до востребования.

Норвик Банк занимает третью позицию в «Народном рейтинге» Банки.ру. «Привлекательная ставка, возможность пополнения в течение всего срока размещения вклада, ежемесячная выплата процентов», — перечисляет достоинства продукта эксперт по банковским вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.