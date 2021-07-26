Рубль завершил основную валютную сессию понедельника небольшим укреплением к доллару и ослаблением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:22 мск понизился на копейку к предыдущему закрытию и составил 73,57 рубля. С начала торговой сессии было проведено 36,4 тыс. сделок на 2 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,6475—74,28 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 87,08 рубля, увеличившись на 28 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,6 тыс. сделок на 344,6 млн евро по курсам от 86,94 до 87,46 рубля за евро.

Начало недели на локальном валютном рынке выдалось несколько волатильным, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко: в первой половине дня рубль преимущественно находился под давлением.

«Динамика валют на локальном рынке во многом транслировала движение основных валютных пар на глобальных площадках, где примерно с середины дня наблюдалось заметное ослабление американской валюты. К окончанию дня индекс доллара терял к шести основным валютам около 0,4%, в том числе в паре с евро доллар слабел на 0,3%», — комментирует эксперт.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

