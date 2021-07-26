Экономически сильные государства, агентства развития должны помочь бедным и с низким уровнем дохода странам покрыть их финансовые потребности по мере выхода из кризиса, вызванного пандемией. Об этом говорится в размещенном в понедельник совместном блоге заместителя директора финансового департамента Международного валютного фонда (МВФ) Кристиана Мамссена и заместителя главы департамента по вопросам стратегии, политики и анализа организации Шона Нолана.

«Страны с низким уровнем дохода серьезно пострадали в результате пандемии, их финансовые потребности, вероятно, будут только расти по мере того, как они будут справляться с кризисом и его экономическими последствиями, — отмечается в тексте. — МВФ утвердил пакет поддержки, который может расширить доступ к финансовой помощи по нулевой процентной ставке, предоставляя при этом надежные гарантии от долгов, с которыми нельзя справиться. Для достижения этих целей экономически более сильные страны должны сыграть свою роль». По словам представителей фонда, в результате пандемии во многих государствах с низким доходом ухудшились жизненные условия, вырос уровень бедности, что угрожает десятилетию прогресса.

«В связи с тем, что эти страны столкнулись с пандемией, имея при себе ограниченные финансовые поступления, помощь МВФ была критически важна для большинства из них для поддержания жизней и средств существования, — считают эксперты организации. — Данные страны продолжат нуждаться в исключительных уровнях внешней финансовой поддержки по мере восстановления после пандемии и наращивании инвестиций для выстраивания более устойчивых и инклюзивных экономик». Разработанные организацией меры предусматривают расширение доступа к льготному финансированию для стран с низким доходом, а для бедных — без ограничений. Кроме того, нулевая процентная ставка по заимствованиям в рамках специальной программы фонда сохранится до июля 2023 года.

«Однако кредиты МВФ могут покрыть лишь небольшую долю внешних финансовых потребностей стран с низким доходом. Доноры и многосторонние агентства по развитию должны также активизировать свою роль как посредством оказания помощи на двусторонней основе, так и поддержкой <…> усилий МВФ», — убеждены эксперты.