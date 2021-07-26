Комиссия столичного управления Федеральной антимонопольной службы России оштрафовала на 150 тыс. рублей компанию «МТС» за распространение рекламной информации без согласия абонента. Об этом сообщается на официальном сайте московского антимонопольного ведомства.



«Решением комиссии Московского УФАС России в действиях ПАО «МТС» по факту распространения на телефонный номер рекламы посредством нескольких СМС-сообщений в отсутствие предварительного согласия заявителя на ее получение установлено нарушение части 1 статьи 18 закона о рекламе», — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, в соответствии с частью 1 статьи 18 закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

Материалы дела были переданы уполномоченному должностному лицу Московского УФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

«Должностным лицом административного органа в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении были установлены обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность ПАО «МТС», — сказано в сообщении. С учетом этих обстоятельств, а также системного характера правонарушения, компании назначен штраф в размере 150 тыс. рублей.

Напомним, согласно статье 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, размер штрафа может составить от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Екатерина САВЕЛЬЕВА