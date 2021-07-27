Рубль немного ослабляет позиции к доллару и евро через час после начала валютных торгов во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:06 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,74 рубля, что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 86,99 рубля (плюс 3 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 73,65—73,77 рубля за доллар и 86,96—87,1 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.



Ася ШАЛИМОВА