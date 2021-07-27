Минфин подготовил предложения по более равномерному распределению налогов между бюджетами субъектов: первое — более справедливое зачисление налога на прибыль организаций по месту реального производства продукции; второе — зачисление НДФЛ за граждан, трудоустроенных по договору удаленной занятости, в бюджет региона, где они реально находятся — по месту налогового учета физлица и регистрации, в том числе временной, пишут «Ведомости» , ссылаясь на источники.

Общая ставка налога на прибыль — 20%: 3% зачисляется в федеральный бюджет головной организацией, 17% — в бюджет региона, распределяется между головной организацией и филиалами пропорционально долям прибыли; доля прибыли филиала определяется исходя из средневзвешенной численности работников (или расходов на оплату труда) и среднегодовой стоимости основных средств — чем больше основных средств приходится на филиал, тем больше налогов остается в регионе.

По словам экспертов, фонд оплаты труда в штаб-квартире может сильно отличаться от показателей в филиале — уже здесь возникает искажение. Также стоимость мегаофиса может «оттянуть прилично налога», особенно при старом производстве в регионах и низкой стоимости основных средств. Частный бизнес, как правило, работает через группу компаний (так называемые консолидированные группы налогоплательщиков), которые выводят прибыль таким образом, что в одном месте создают центр прибыли, а в другом — затрат. «Регулировать» прибыль «дочек» можно через групповые услуги за счет трансфертных цен, когда подразделения торгуют друг с другом.

Минтруд назвал лидирующие по «удаленке» регионы В Минтруде также отметили, что по сравнению с прошлым летом численность работающих на «удаленке» снижается, но их доля остается высокой — свыше 5%.

Сейчас НДФЛ уплачивается в бюджет того субъекта, в котором организация состоит на учете в налоговом органе; действующая система распределения НДФЛ формирует дисбаланс между доходами одного региона, где сотрудник той или иной компании трудоустроен, и расходами другого, где он фактически проживает; так, сотрудники, проживающие, например, в Московской или Рязанской области, пользующиеся социальной инфраструктурой этих областей, не участвуют в налоговых доходах «родных» регионов, если работают в компании, зарегистрированной в Москве, отметил эксперт НИУ «ВШЭ» Владимир Саськов.

Инициативы Минфина подразумевают квазисубсидирование крупнейшими субъектами — Москвой, Санкт-Петербургом — бюджетов остальных регионов, что должно сделать распределение доходов в целом более равномерным, но идеально справедливый механизм выработать технически невозможно — в любом случае будут перекосы. Более целесообразно было бы переводить в субъекты структуры крупных госкорпораций — если невозможно обеспечить переезд управленческого звена, то, по крайней мере, перевести бэк-офисы. Перераспределение доходов между регионами не сделает их бюджеты более устойчивыми в целом — чтобы добиться их долгосрочной стабилизации, субъектам необходимо снижать зависимость от помощи из федерального бюджета, что возможно только при условии передачи на их уровень части доходов, отметил директор Центра региональной политики ­РАНХиГС Владимир Климанов.