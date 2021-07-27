Минфин подготовил предложения по более равномерному распределению налогов между бюджетами субъектов: первое — более справедливое зачисление налога на прибыль организаций по месту реального производства продукции; второе — зачисление НДФЛ за граждан, трудоустроенных по договору удаленной занятости, в бюджет региона, где они реально находятся — по месту налогового учета физлица и регистрации, в том числе временной, пишут «Ведомости», ссылаясь на источники.
Общая ставка налога на прибыль — 20%: 3% зачисляется в федеральный бюджет головной организацией, 17% — в бюджет региона, распределяется между головной организацией и филиалами пропорционально долям прибыли; доля прибыли филиала определяется исходя из средневзвешенной численности работников (или расходов на оплату труда) и среднегодовой стоимости основных средств — чем больше основных средств приходится на филиал, тем больше налогов остается в регионе.
По словам экспертов, фонд оплаты труда в штаб-квартире может сильно отличаться от показателей в филиале — уже здесь возникает искажение. Также стоимость мегаофиса может «оттянуть прилично налога», особенно при старом производстве в регионах и низкой стоимости основных средств. Частный бизнес, как правило, работает через группу компаний (так называемые консолидированные группы налогоплательщиков), которые выводят прибыль таким образом, что в одном месте создают центр прибыли, а в другом — затрат. «Регулировать» прибыль «дочек» можно через групповые услуги за счет трансфертных цен, когда подразделения торгуют друг с другом.
В Минтруде также отметили, что по сравнению с прошлым летом численность работающих на «удаленке» снижается, но их доля остается высокой — свыше 5%.
Сейчас НДФЛ уплачивается в бюджет того субъекта, в котором организация состоит на учете в налоговом органе; действующая система распределения НДФЛ формирует дисбаланс между доходами одного региона, где сотрудник той или иной компании трудоустроен, и расходами другого, где он фактически проживает; так, сотрудники, проживающие, например, в Московской или Рязанской области, пользующиеся социальной инфраструктурой этих областей, не участвуют в налоговых доходах «родных» регионов, если работают в компании, зарегистрированной в Москве, отметил эксперт НИУ «ВШЭ» Владимир Саськов.
Инициативы Минфина подразумевают квазисубсидирование крупнейшими субъектами — Москвой, Санкт-Петербургом — бюджетов остальных регионов, что должно сделать распределение доходов в целом более равномерным, но идеально справедливый механизм выработать технически невозможно — в любом случае будут перекосы. Более целесообразно было бы переводить в субъекты структуры крупных госкорпораций — если невозможно обеспечить переезд управленческого звена, то, по крайней мере, перевести бэк-офисы. Перераспределение доходов между регионами не сделает их бюджеты более устойчивыми в целом — чтобы добиться их долгосрочной стабилизации, субъектам необходимо снижать зависимость от помощи из федерального бюджета, что возможно только при условии передачи на их уровень части доходов, отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.
Ситуация с исполнением консолидированных бюджетов регионов характеризуется стабильностью, говорится в сообщении Минфина РФ, в котором представлена оперативная информация о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ по состоянию на 1 июля 2021 года.