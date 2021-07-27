Мошенники начали выманивать деньги россиян через якобы организованные мессенджерами розыгрыши денежных призов, рассказали РИА Новости в СберБанке. Участникам конкурса обещают награду в несколько тысяч долларов, но из-за запрета на перевод валюты внутри России выигрыш необходимо конвертировать в рубли, за что злоумышленники требуют заплатить небольшую комиссию.

«Новая уловка мошенников — «акция мессенджеров». Злоумышленники объявляют о конкурсе в Сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет 1 миллион долларов», — сообщили в банке.

Желающим поучаствовать в конкурсе предлагают выбрать любой мессенджер, после чего сайт выдает размер приза — от 10 до 5 тыс. долларов. Затем жертва переходит в чат с «администратором», где бот сообщает, что человек якобы попал в топ-100 пользователей соцсети и может получит еще пять денежных призов. Итоговая сумма «выигрыша», как правило, составляет несколько тысяч долларов.

Однако российское законодательство запрещает переводы в иностранной валюте между резидентами, поэтому «оператор банка» в чате сообщает жертве, что деньги нужно конвертировать в рубли, за что потребуется внести небольшую комиссию в несколько сотен рублей. Для оплаты «сбора» просят ввести номер карты, имя владельца, срок действия и трехзначный код с оборотной стороны, а потом подтвердить операцию кодом из СМС-сообщения. Как поясняется, за счет этого мошенники хотят не только выманить комиссию, но и получить возможность похитить все деньги со счета жертвы.

Чтобы не стать жертвой мошеннического «конкурса», необходимо тщательно проверять информацию: если найти сведения об организаторах не получается, лучше отказаться от участия, советует зампред правления СберБанка Станислав Кузнецов.



«Если для участия в конкурсе необходимо оплатить «комиссию» или «взнос», делать этого не нужно ни при каких обстоятельствах. Об этом просят только мошенники. Помните, что при конвертации валюты комиссию не нужно оплачивать отдельно, она взимается автоматически. Более того, если речь идет о зачислении приза, все организационные расходы должен брать на себя организатор», — подчеркивает он.