Накопления в НПФ на конец первого полугодия выросли на 1,7%, достигнув цифры в 3 трлн рублей, пишет «Коммерсант» . Из них резерв по ОПС (РОПС) составил 83,2 млрд рублей, что почти на 3 млрд рублей больше, чем в начале года, следует из расчетов издания на основе оперативной информации фондов. Выплатной резерв вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25%, до 26,4 млрд рублей, резерв срочных выплат увеличился на 17%, до 3,4 млрд рублей.

Число клиентов НПФ постепенно снижается и к 30 июня впервые с начала 2019 года опустилось ниже 37 млн. Пенсионные накопления граждан, которые хранят свои средства в ПФР и которыми управляют либо частные управляющие компании, либо «ВЭБ.РФ», на конец II квартала превысили 2 трлн рублей, а число застрахованных лиц, формирующих свои пенсионные накопления в ПФР, превышает 38 млн человек.

Глава НПФ: в реальности никакого замораживания пенсий нет Люди каждый год читают в СМИ о том, что правительство в очередной раз замораживает накопительные пенсии, но в реальности никакого замораживания нет. Об этом генеральный директор НПФ «Будущее» Светлана Касина рассказала в интервью ТАСС .

По итогам переходной кампании прошлого года НПФ показали нетто-отток клиентской базы, а ПФР увеличил число застрахованных лиц. К сокращению клиентской базы ведут также смерти клиентов и единовременные выплаты лицам по пенсионным основаниям в случае недостатка на их счетах средств для назначения накопительной пенсии. Эти факторы стали причиной сокращения клиентской базы НПФ в этом году на 168 тыс. человек. Прирост пенсионных накоплений обеспечивается за счет инвестиционного дохода, получаемого управляющими компаниями, который пока перекрывает оттоки средств.

По словам управляющего директора «Эксперт РА» Павла Митрофанова, цифра в 3 трлн рублей пенсионных накоплений у НПФ меркнет в сравнении с объемом средств физлиц на фондовом рынке, всего за пару лет превысивших 4 трлн рублей. В отсутствие взносов пенсионные накопления становятся быстро исчерпаемым ресурсом для фондового рынка и если ничего не предпринять, роль НПФ как источника длинных денег в экономике будет снижаться, уступая место, например, личным сбережениям граждан, пояснил эксперт.