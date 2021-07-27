Газпромбанк стал партнером нового экосистемного сервиса. «Компания «Сеть партнерств» при поддержке Газпромбанка выпустила бета-версию новой российской экосистемы», — говорится в сообщении кредитной организации. Речь идет о «первой в России экосистеме продуктов и услуг, основанной на принципах равноценного партнерства», подчеркивают в ГПБ.

Как уточняется, будущих клиентов «ждет возможность оформить подписку «Огонь», которая позволит воспользоваться специальными предложениями от компаний «АСНА», Ivi, «Ситилинк», а также компаний группы «Севергрупп» и группы «Газпром».

Подписка «Огонь» на старте предложит пользователям, например, сниженную ставку по ипотеке или рефинансированию кредита, скидку в 30% на подписку в онлайн-кинотеатре Ivi, скидку на услуги мобильной связи от оператора «ГПБ Мобайл», выгоду до 20% при покупке товаров в магазинах «Ситилинк». «Стоимость подписки до сентября составит 99 рублей, а по завершении этапа тестирования ее стоимость возрастет до 249 рублей при значительном расширении круга предложений. Пользователи, оформившие бесплатную виртуальную карту моментального выпуска «Огонь» с кэшбэком до 5% за покупки в онлайн- и офлайн- магазинах, получат подписку на месяц всего за 1 рубль», — говорится в релизе.

В течение ближайших месяцев «Огонь» пополнится предложениями от новых партнеров для автолюбителей, а также скидками на покупки в продуктовых магазинах различного формата, на косметику и парфюмерию, образование, транспорт и товары для дома и ремонта. Подписка интегрируется с действующими программами лояльности партнеров. В перспективе пользователи смогут собрать собственную подписку, обменять баллы одного участника «Сети партнерств» на баллы другого, а также подарить их друзьям и знакомым.



«Сервис подписки «Огонь» — это принципиально новое решение как для бизнеса, так и для розничных клиентов. Мы в Газпромбанке не раз задумывались о создании своей экосистемы, однако привычная для российского рынка модель их формирования входила в противоречие с нашими ценностями. Мы верим в то, что правильное направление развития таких систем заключается прежде всего в создании взаимовыгодных партнерств, в рамках которых выгоду получают клиенты каждого из участников», — комментирует заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Ася ШАЛИМОВА