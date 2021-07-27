Средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. рублей) в июне 2021 года составил 8,46 тыс. рублей, по данным 3 тыс. микрофинансовых институтов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года он вырос на 5,9%, а по сравнению с предыдущим месяцем рост составил всего 0,7%.

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в июне 2021 года был зафиксирован в Москве (10,35 тыс. рублей), Воронежской (9,89 тыс. рублей), Ростовской (9,66 тыс. рублей), Московской (9,61 тыс. рублей) и Белгородской (9,38 тыс. рублей) областях.

Наибольший рост среднего чека микрозайма в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020-го продемонстрировали Кемеровская область (+18,9%), Красноярский (+16,2%) и Приморский (+15,4%) края, а также Белгородская (+11,7%) и Московская (+10,3%) области. В ряде регионов средний размер микрозайма снизился, в том числе в Ставропольском крае (+11,8%) и Тюменской области (+5%). В Москве и Санкт-Петербурге средний чек «займа до зарплаты» вырос на 1,2% и 7,8% соответственно.

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Зоя ВАСЮТЧЕНКО