Банк России установил официальные курсы валют на 28 июля.

Курс доллара снизился на 25,09 копейки, составив 73,8471 рубля (74,098 рубля на 27 июля). Курс евро опустился на 32,52 копейки, до 86,9919 рубля (с 87,3171 рубля на 27 июля).

На Московской бирже на 12:27 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 15 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 1 копейку, валюты стоят 73,81 и 86,97 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 73,65—73,95 рубля за доллар и 86,88—87,13 рубля за евро.

Анна КОМАРОВА